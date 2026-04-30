Ulaşımda bayram müjdesi! Karar Resmi Gazete’de

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 01:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta belirli toplu taşıma hatları ücretsiz olacak. Kritik karar, milyonları doğrudan etkilerken “vatandaşa nefes aldıran adım” olarak yorumlandı ve şehir içi ulaşımda yoğunluk beklentisini de beraberinde getirdi.