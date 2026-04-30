Ulaşımda bayram müjdesi! Karar Resmi Gazete’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta belirli toplu taşıma hatları ücretsiz olacak. Kritik karar, milyonları doğrudan etkilerken “vatandaşa nefes aldıran adım” olarak yorumlandı ve şehir içi ulaşımda yoğunluk beklentisini de beraberinde getirdi.
Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı raylı sistem hatlarında ücret alınmayacak.
HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?
Alınan karar kapsamında kritik ulaşım hatları ücretsiz hizmet verecek. Buna göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri vatandaşlara ücretsiz sunulacak.