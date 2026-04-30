Stevie Ödülleri’ne Turkuvaz Medya damgası! Ahaber.com.tr’nin uluslararası başarısı

Turkuvaz Medya Grubu, uluslararası prestije sahip Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie® Ödülleri’nde önemli bir başarı elde etti. “Innovation in News” kategorisinde 1 Altın ve 2 Bronz ödül kazanan grubumuz, habercilikteki yenilikçi vizyonunu küresel ölçekte bir kez daha ortaya koydu.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie® Ödülleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 18 ülkede iş dünyasında inovasyonu ödüllendiren tek ödül programı olup, 24 yıldır düzenlenen International Business Awards® gibi programlarla başarıyı ödüllendiren, dünyanın önde gelen iş ödülleri arasında kabul edilmektedir.

Adını Yunanca "taçlandırılmış" anlamına gelen "Stevie" kelimesinden alan ödüller, 11 Eylül'de İstanbul'daki InterContinental Otel'de düzenlenecek gala gecesinde sahiplerini bulacak.

Ödül töreninden görüntü

Bu yıl Orta Doğu ve Kuzey Afrika genelinden 1.400'ün üzerinde başvuru; ürün ve hizmetlerde inovasyon, yenilikçi yönetim ve kurumsal web sitelerinde inovasyon gibi birçok kategoride değerlendirildi.

Turkuvaz Medya Grubu, "Haber Sitelerinde Yenilikçilik (Award for Innovation in News Websites)" kategorisinde ödüllere layık görüldü. Fikriyat.com Altın Stevie® Ödülü kazanırken, Ahaber.com.tr ve Sabah.com.tr Bronz Stevie® Ödüllerine layık görüldüler.

Elde edilen bu başarı, Turkuvaz Medya'nın dijital habercilik alanındaki yenilikçi vizyonunu ve uluslararası ölçekte rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital yayıncılık alanındaki yenilikçi yaklaşımı, güçlü içerik üretimi ve kullanıcı odaklı teknolojik altyapısının bu başarıda önemli rol oynadığını belirten Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce, kazandıkları ödüllerle ilgili "Dijital habercilikte yenilikçi yaklaşımımızın uluslararası platformlarda karşılık bulması bizim için son derece kıymetli. Bu ödüller, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve kaliteli içerik üretme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Altın, Gümüş ve Bronz Stevie® Ödülü kazananları, dünya genelinden 150'nin üzerinde yöneticinin görev aldığı altı jüri tarafından verilen ortalama puanlara göre belirlendi.

Stevie® Ödülleri Başkanı Maggie Miller, "2026 Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie® Ödülleri kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bu kadar çeşitli organizasyonların başarılarını takdir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 11 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek gala gecesinde kazananları kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yıl alınan başvuruların kalitesi son derece yüksekti. Program her yıl büyümeye devam ederken, bölgedeki inovasyonun gücünü de ortaya koyuyor." dedi.