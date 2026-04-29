İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp, internet sitesine yükleyerek 'en güzel' 'en çirkin' gibi başlıklar altında oyladığı iddia edilen yazılım mühendisi Yiğit Efe İren hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Üniversitede kız öğrencilerin fotoğraflarını çalıp oylama yapmıştı: 8.5 yıl hapsi istendi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

2 YIL 9 AYDAN 8.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Yiğit Efe İren'in, 'Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 2 yıl 9 aydan 8.5 yıla kadar hapsini talep etti.