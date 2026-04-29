Kimse anlamını bilmiyordu: 540 yıllık aşk mektubu yapay zekayla çözüldü!

15. yüzyılda yazılan bir aşk mektubu, yapay zeka desteğiyle çözüldü. Margery Brews’un satırları, çeyiz krizi gölgesinde kalan bir evliliği ve paraya rağmen sarsılmayan bağlılığı gözler önüne seriyor. 540 yıl sonra okunan metin, dönemin dili ve duygusunu bugüne güçlü bir biçimde taşıyor.

İngiltere'de 1477 yılında kaleme alınan bir aşk mektubu, MyHeritage tarafından geliştirilen Scribe AI teknolojisi sayesinde yeniden okunur hale geldi. Margery Brews'un nişanlısı John Paston III'e yazdığı satırlar, yalnızca bir aşk hikayesini değil, dönemin toplumsal baskılarını ve ekonomik gerçeklerini de gün yüzüne çıkarıyor.

540 yıllık aşk mektubu, yapay zeka sayesinde yeniden okunur hale geldi. (Fotoğraf: Art News) AŞKIN ÖNÜNDEKİ ENGEL: PARA VE AİLE BASKISI Mektubun merkezinde, evlilik hazırlığı yapan genç bir çiftin yaşadığı çeyiz anlaşmazlığı yer alıyor. Margery, ailesinin beklenen çeyizi sağlayamaması nedeniyle düğünün tehlikeye girdiğini açıkça dile getiriyor. Dikkat çeken nokta şu: Genç kadın, tüm bu maddi sıkıntılara rağmen sevgisinden vazgeçmeyeceğini vurguluyor. Sevginin, dönemin sert ekonomik koşullarına karşı bir direnç noktası oluşturduğu görülüyor.

1477 yılında yazılan mektup, bugünün okuyucusuna duygusal bir köprü kuruyor. (Fotoğraf: A Haber) YAPAY ZEKA BU METNİ NASIL ÇÖZDÜ? MyHeritage tarafından bu bahar kullanıma sunulan Scribe AI, yalnızca metni çevirmekle kalmadı, aynı zamanda tarihsel bağlamı da analiz etti. Teknolojinin sürece katkısı şöyle özetleniyor: Orta İngilizce karakterler ve işaretler çözüldü.

Eski kısaltmalar günümüz diline uyarlandı.

Metnin duygusal tonu korunarak sadeleştirildi.

Araştırmacılar için ek bağlamsal bilgiler üretildi. Şirket yetkilileri, bu teknolojinin akademisyenlerin zamanını daha verimli kullanmasını sağladığını belirtiyor.