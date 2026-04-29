Kadıköy’de silahlı dehşet! Restorana kurşun yağdırdı

Kadıköy’de bir restorana silahla ateş açan şüpheli, olay sırasında içeride bulunan bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırının nedeni henüz netleşmezken, güvenlik güçlerinin hızlı ve sert müdahalesi olası bir facianın önüne geçti.

İstanbul Kadıköy'de yaşanan silahlı saldırı, kısa sürede kontrolden çıkabilecek bir krize dönüşmeden bastırıldı. Caddebostan Mahallesi'nde bir restoranı hedef alan şüpheli, kurşun yağdırdıktan sonra kaçmaya çalıştı ancak içeride bulunan polis memurunun anlık refleksiyle durduruldu.

RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI

Olay, Caddebostan Mahallesi Yener Sokak'taki restoranda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle silahını çeken şüpheli, mekana ateş açtı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, POLİS VURDU

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheliye restoranda bulunan polis memuru sert şekilde müdahale etti. Şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili aktarılan bilgilere göre, polis memurunun "anında müdahale ettiği" ve şüpheliyi kısa sürede etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Olay yeri inceleme ekipleri, restoran ve çevresinde detaylı çalışma başlattı. Saldırının perde arkası ve olası bağlantılar mercek altına alındı.