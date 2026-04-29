İzmir'de katliam gibi kaza! Freni patlayan tır araçlara daldı | A Haber olay yerinde

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlamasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve gelen araçlara çarptı.

İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe ve Kameraman Halil Karahan o korkunç kazanın olduğu noktadan anbean detayları aktardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.