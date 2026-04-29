Çanakkale Boğazı'nda petrol tankeri arızalandı

Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşayan 274 metrelik ham petrol tankeri ZEPHYR PROSPER’e Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ediyor. Olay nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşayan ZEPHYR PROSPER isimli 274 metre boyundaki ham petrol yüklü tankere, KURTARMA-10, KURTARMA-18, KURTARMA-19 ve KURTARMA-20 Römorkörlerimiz müdahale etmekte olup, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

