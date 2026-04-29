Bursa’da dehşet saldırı! Avukat hayatını kaybetti: Kardeşi yaralandı
Bursa’nın Gürsu ilçesinde depoya düzenlenen silahlı saldırı kanlı bitti. Avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda kardeşi de vurularak yaralandı.
Bursa'da depoya düzenlenen silahlı saldırı, aileyi hedef alan kanlı bir olaya dönüştü. Saldırıda bir avukat yaşamını yitirirken, kardeşi yaralı kurtuldu.
Olay, Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda Elif Ç. dizinden vurularak yaralanırken, kardeşi avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle yaşandığı öne sürüldü. Jandarma ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.