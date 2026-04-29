Beykoz’da feci kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 11 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi Akbaba Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 LZH 129 plakalı servis minibüsü ile 34 NSB 136 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.