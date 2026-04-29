Adana'da sağanak faciası! Sel sularından kurtulmak istedi araçtan atlarken canından oldu: 1 ölü 1 yaralı

Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı. Alper Büyükdoğan kullandığı otomobil ile selde akıntıya kapıldı. Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar panik içerisinden araçtan atladı.

Korku dolu anları anlatan Alper Büyükdoğan , "Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum arkadaşım tutunamadı sele kapıldı" dedi.

Fotoğraf-İHA

"HER ŞEY 1 SAAT İÇİNDE OLDU"

Sel sırasında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Yunus Emre Özcan da, "Birden bastırdı, su içinde kaldık. Hayvanlarımızı kurtarmaya çalıştık ve olanlar oldu. Tam bir saat içinde yaşadık. Telef olan hayvanlarımız var. Geçmiş olsun" diye konuştu.

Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, Kozan ilçesindeki sel sularıyla sürüklenen otomobilde bulunan Gamber Ünüvar'ın (22) hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "29 Nisan 2026 günü saat 18:50 sıralarında, ilimiz Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş Mahallelerinde ani ve yoğun yağış nedeniyle sel ve su taşkınları meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, ekipler hızla bölgeye sevk edilmiştir. Sel sularına kapılan araçtaki (2) vatandaşımızdan (1) vatandaşımız kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş, suya kapıldığı değerlendirilen (1) vatandaşımızın ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ettirilmiştir. Ekiplerimizce yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda kaybolan vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede, AFAD koordinasyonunda; tüm ekiplerin katılımı ile çalışmalar devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyor, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.