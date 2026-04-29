2026 Mayıs Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayı tarihi ve burç yorumları
1 Mayıs akşamı Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay, saat 20.24’te etkisini gösterecek. Merkür-Chiron kavuşumunun eşlik ettiği bu güçlü gökyüzü olayı, eski yaraları iyileştirme fırsatı sunarken ilişkilerden kariyere kadar birçok alanda önemli kararların gündeme gelmesine neden olacak.
Mayıs ayının en dikkat çeken gök olayı için geri sayım başladı. 2026 yılının ilk dolunayı, 1 Mayıs Cuma akşamı Akrep burcunda gerçekleşecek. Saat 20.24'te 11 derece konumunda etkisini gösterecek olan bu dolunay hem gökyüzünde parlak bir manzara sunacak hem de astrolojik olarak güçlü bir dönüşüm sürecini tetikleyecek.
DOLUNAY NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?
Dolunay, Ay'ın Dünya ile Güneş arasında tam karşı konuma geldiği evreyi ifade eder. Bu sırada Ay, en parlak ve en net haliyle gözlemlenir. Astrolojide ise dolunaylar; tamamlanma, farkındalık ve sonuç alma zamanları olarak yorumlanır.
Bu dolunayın farkı ise Akrep burcunda gerçekleşmesi. Akrep enerjisi; derin dönüşüm, gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkması ve duygusal yüzleşmelerle ilişkilendirilir.
MAYIS AYI GÖKYÜZÜ TAKVİMİ
Mayıs sadece dolunayla sınırlı değil. Ay boyunca dikkat çeken başka gök olayları da var:
- 5 Mayıs: Ay, Dünya'ya en uzak konumda
- 17 Mayıs: Ay, Dünya'ya en yakın noktada
- 19 Mayıs: Ay ve Venüs yakın görünümde
- 20 Mayıs: Ay ve Jüpiter birbirine yaklaşacak
Bu tarihler, gökyüzünü takip edenler için ayrı bir önem taşıyor.