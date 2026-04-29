2026 Mayıs Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayı tarihi ve burç yorumları

Mayıs ayının en dikkat çeken gök olayı için geri sayım başladı. 2026 yılının ilk dolunayı, 1 Mayıs Cuma akşamı Akrep burcunda gerçekleşecek. Saat 20.24'te 11 derece konumunda etkisini gösterecek olan bu dolunay hem gökyüzünde parlak bir manzara sunacak hem de astrolojik olarak güçlü bir dönüşüm sürecini tetikleyecek.

1 Mayıs akşamı gerçekleşecek Akrep Dolunayı güçlü dönüşüm etkileriyle dikkat çekiyor. (Fotoğraf: A Haber)

DOLUNAY NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Dolunay, Ay'ın Dünya ile Güneş arasında tam karşı konuma geldiği evreyi ifade eder. Bu sırada Ay, en parlak ve en net haliyle gözlemlenir. Astrolojide ise dolunaylar; tamamlanma, farkındalık ve sonuç alma zamanları olarak yorumlanır.

Bu dolunayın farkı ise Akrep burcunda gerçekleşmesi. Akrep enerjisi; derin dönüşüm, gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkması ve duygusal yüzleşmelerle ilişkilendirilir.