2026 Mayıs Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayı tarihi ve burç yorumları

1 Mayıs akşamı Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay, saat 20.24’te etkisini gösterecek. Merkür-Chiron kavuşumunun eşlik ettiği bu güçlü gökyüzü olayı, eski yaraları iyileştirme fırsatı sunarken ilişkilerden kariyere kadar birçok alanda önemli kararların gündeme gelmesine neden olacak.

Mayıs ayının en dikkat çeken gök olayı için geri sayım başladı. 2026 yılının ilk dolunayı, 1 Mayıs Cuma akşamı Akrep burcunda gerçekleşecek. Saat 20.24'te 11 derece konumunda etkisini gösterecek olan bu dolunay hem gökyüzünde parlak bir manzara sunacak hem de astrolojik olarak güçlü bir dönüşüm sürecini tetikleyecek.

1 Mayıs akşamı gerçekleşecek Akrep Dolunayı güçlü dönüşüm etkileriyle dikkat çekiyor. (Fotoğraf: A Haber)

DOLUNAY NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Dolunay, Ay'ın Dünya ile Güneş arasında tam karşı konuma geldiği evreyi ifade eder. Bu sırada Ay, en parlak ve en net haliyle gözlemlenir. Astrolojide ise dolunaylar; tamamlanma, farkındalık ve sonuç alma zamanları olarak yorumlanır.

Bu dolunayın farkı ise Akrep burcunda gerçekleşmesi. Akrep enerjisi; derin dönüşüm, gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkması ve duygusal yüzleşmelerle ilişkilendirilir.

Merkür ve Chiron kavuşumu, geçmiş yaraların iyileşmesi için önemli bir fırsat sunuyor. (Fotoğraf: A Haber)

MAYIS AYI GÖKYÜZÜ TAKVİMİ

Mayıs sadece dolunayla sınırlı değil. Ay boyunca dikkat çeken başka gök olayları da var:

  • 5 Mayıs: Ay, Dünya'ya en uzak konumda
  • 17 Mayıs: Ay, Dünya'ya en yakın noktada
  • 19 Mayıs: Ay ve Venüs yakın görünümde
  • 20 Mayıs: Ay ve Jüpiter birbirine yaklaşacak

Bu tarihler, gökyüzünü takip edenler için ayrı bir önem taşıyor.

Akrep Dolunayı ile birlikte gizli kalan gerçekler açığa çıkabilir ve netlik sağlanabilir.

AKREP DOLUNAYININ GENEL ETKİSİ

Astrologlara göre bu dolunay sıradan bir süreç değil. Özellikle Merkür ile Chiron'un kavuşumu, geçmişten gelen yaraların yeniden açılmasından çok, iyileşmesine zemin hazırlıyor.

Bu dönemde:

  • Eski defterler kapanabilir.
  • Duygusal yükler hafifleyebilir.
  • Gereksiz bağlar kopabilir.

1 Mayıs'taki dolunay, burçlar üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakmaya hazırlanıyor.

BURÇ BURÇ AKREP DOLUNAYI YORUMLARI

Koç: Ortak para konuları gündemde. Beklenen bir ödeme gelebilir. Maddi paylaşımda sınırlar netleşebilir.

Boğa: İlişkilerde karar zamanı. Belirsiz bir birliktelik netleşebilir ya da yeni bir yön kazanabilir.

İkizler: Sağlık ve günlük düzen ön planda. İş hayatında gizli kalmış bir konu açığa çıkabilir.

Yengeç: Aşk hayatında önemli bir tamamlanma yaşanabilir. Yaratıcılık artıyor, duygular netleşiyor.

Aslan: Ev ve aile konuları hareketleniyor. Taşınma, düzen değişikliği ya da aile içi bir mesele çözülebilir.

Başak: İletişim trafiği artıyor. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir fikir somut sonuç verebilir.

Terazi: Maddi konular ve öz değer ön planda. Gelir artışı mümkün, ancak harcamalara dikkat edilmeli.

Akrep: Dolunay sizin burcunuzda. Kendinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Maskeler düşüyor, gerçekler ortaya çıkıyor.

Yay: İçe dönüş zamanı. Bilinçaltı ile yüzleşme ve ruhsal arınma ön planda olacak.

Oğlak: Arkadaşlıklar testten geçiyor. Gerçek dostlar ile yüzeysel ilişkiler ayrışabilir.

Kova: Kariyerde önemli bir dönüm noktası. Emeklerin karşılığı alınabilir, terfi gündeme gelebilir.

Balık: Eğitim, hukuk ve uzak yolculuklar öne çıkıyor. Beklenen bir süreç olumlu sonuçlanabilir.

