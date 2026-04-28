Tunceli’de nefes kesen kurtarış! Kahraman polislere gurur töreni
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Tunceli’de, Pülümür Çayı’na kapılarak hayatı tehlikeye giren küçük bir kız, polislerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Akıntıya karşı canlarını ortaya koyan ekiplerin müdahalesi takdir toplarken, olayın ardından kahraman polisler için Tunceli Valiliği’nde ödül töreni düzenlendi.
Kentte 3 gün önce Pülümür Çayı'nın Örenönü Tabiat Parkı mevkisinde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtaran 2 polis memuruna ödül verilmesi için Valilikte program düzenlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, makamında kabul ettiği polislere, örnek davranışlarından dolayı başarı belgesi verdi.
Programa, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da katıldı.