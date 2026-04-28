Toz Kan sahaya iniyor: DARPA’dan savaşın kaderini değiştirecek hamle

Helikopterlerin tehdit altında olduğu, dron saldırılarının yoğunlaştığı yeni savaş ortamında yaralı tahliyesi zorlaştı. Özellikle Pasifik'teki uzak adalar gibi altyapının sınırlı olduğu bölgelerde kan temini kritik bir sorun haline geldi.

ABD ordusunun son yıllardaki operasyonlarında hava üstünlüğü sayesinde yaralı askerler "altın saat" içinde gelişmiş hastanelere ulaştırılabiliyordu. Ancak Ukrayna savaşı, bu modelin her zaman geçerli olmadığını ortaya koydu.

Bu sistemde kan, toz formunda özel torbalarda saklanıyor. İhtiyaç anında steril su ile karıştırılarak dakikalar içinde kullanılabilir hale geliyor.

Murray ayrıca çalışmayı şöyle tanımladı: "gerçek anlamda yıkıcı ve ezber bozan bir teknoloji"

Projenin başındaki Yarbay Robert Murray, gelinen aşamayı şu sözlerle anlattı: "Petri kaplarında başarılı olduk, şimdi de hayvanlar üzerinde başarı sağladık"

TOZ KAN NASIL ÇALIŞIYOR?

Toz kan, hemoglobin bazlı oksijen taşıyıcılar (HBOCs) teknolojisine dayanıyor.

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, sistemi şu sözlerle açıkladı:

"Toz kan, biyoteknolojik bir nanopartikül sistemi. O oksijen taşıyan protein olan hemoglobininin özel bir polimer kabuk içine hapsedilip kurutulmasıyla elde ediliyor."

Bu teknoloji sayesinde:

Soğuk zincir gerekmiyor

Oda sıcaklığında yıllarca saklanabiliyor

Tüm kan gruplarıyla uyumlu çalışıyor

GERÇEK KANIN YERİNİ TUTMUYOR AMA HAYATİ ROL OYNAYABİLİR

Uzmanlara göre toz kan, klasik kanın tüm fonksiyonlarını yerine getirmiyor.

Prof. Dr. Çetiner bu noktaya dikkat çekti:

"Gerçek kan; sadece oksijen taşımaz, aynı zamanda pıhtılaşma faktörleri, karmaşık bir plazma dengesi içerir."

Ancak kritik bir avantajı var:

"Toz kan sadece oksijen taşımaya odaklı... hastaneye veya ameliyathaneye ulaşana kadar dokuların oksijenlenmesini sağlamak açısından önemli."