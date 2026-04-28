Toz Kan sahaya iniyor: DARPA’dan savaşın kaderini değiştirecek hamle

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Pentagon’un AR-GE ajansı DARPA, savaş alanında kullanılmak üzere geliştirilen “toz kan” projesinde hayvan testlerini başarıyla tamamladı. 2029 hedefiyle ilerleyen teknoloji, kan tedarik sorununu çözmeyi amaçlıyor. Uzmanlara göre bu gelişme yalnızca savaşları değil, afetlerde sağlık müdahalesini de kökten değiştirebilir.

ABD ordusunun son yıllardaki operasyonlarında hava üstünlüğü sayesinde yaralı askerler "altın saat" içinde gelişmiş hastanelere ulaştırılabiliyordu. Ancak Ukrayna savaşı, bu modelin her zaman geçerli olmadığını ortaya koydu.

SAVAŞIN DEĞİŞEN DOĞASI KAN İHTİYACINI KRİTİK HALE GETİRDİ

Helikopterlerin tehdit altında olduğu, dron saldırılarının yoğunlaştığı yeni savaş ortamında yaralı tahliyesi zorlaştı. Özellikle Pasifik'teki uzak adalar gibi altyapının sınırlı olduğu bölgelerde kan temini kritik bir sorun haline geldi.

DARPA'NIN ÇÖZÜMÜ: TOZ KAN TEKNOLOJİSİ

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı DARPA'nın FSHARP programı, savaş alanında taşınabilir bir "toz kan" geliştirmeyi hedefliyor.

Projenin başındaki Yarbay Robert Murray, gelinen aşamayı şu sözlerle anlattı:
"Petri kaplarında başarılı olduk, şimdi de hayvanlar üzerinde başarı sağladık"

Murray ayrıca çalışmayı şöyle tanımladı:
"gerçek anlamda yıkıcı ve ezber bozan bir teknoloji"

Bu sistemde kan, toz formunda özel torbalarda saklanıyor. İhtiyaç anında steril su ile karıştırılarak dakikalar içinde kullanılabilir hale geliyor.

TOZ KAN NASIL ÇALIŞIYOR?

Toz kan, hemoglobin bazlı oksijen taşıyıcılar (HBOCs) teknolojisine dayanıyor.

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, sistemi şu sözlerle açıkladı:
"Toz kan, biyoteknolojik bir nanopartikül sistemi. O oksijen taşıyan protein olan hemoglobininin özel bir polimer kabuk içine hapsedilip kurutulmasıyla elde ediliyor."

Bu teknoloji sayesinde:

  • Soğuk zincir gerekmiyor
  • Oda sıcaklığında yıllarca saklanabiliyor
  • Tüm kan gruplarıyla uyumlu çalışıyor

GERÇEK KANIN YERİNİ TUTMUYOR AMA HAYATİ ROL OYNAYABİLİR

Uzmanlara göre toz kan, klasik kanın tüm fonksiyonlarını yerine getirmiyor.

Prof. Dr. Çetiner bu noktaya dikkat çekti:
"Gerçek kan; sadece oksijen taşımaz, aynı zamanda pıhtılaşma faktörleri, karmaşık bir plazma dengesi içerir."

Ancak kritik bir avantajı var:
"Toz kan sadece oksijen taşımaya odaklı... hastaneye veya ameliyathaneye ulaşana kadar dokuların oksijenlenmesini sağlamak açısından önemli."

BÜYÜK SAVAŞ SENARYOLARINDA HAYATİ FARK YARATABİLİR

Uzmanlara göre yüksek yoğunluklu bir çatışmada tablo oldukça ağır olabilir.

Emekli Albay Jeremy W. Cannon'un tahminine göre, büyük bir savaşta günde 1.000'e kadar asker yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir.

Hazırlıksız bir sistemde her dört askerden birinin kurtarılamayabileceği belirtiliyor. Toz kan teknolojisi bu kayıpları ciddi şekilde azaltma potansiyeline sahip.

2029 HEDEFİ VE KRİTİK ENGELLER

DARPA'nın önündeki en büyük aşamalar:

  1. FDA onay süreci
  2. İnsanlı klinik testler
  3. Büyük ölçekli üretim

Prof. Dr. Çetiner, hedef takvim için şunları söyledi:
"Oldukça iddialı. Hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar alınmış olsa da insan vücudundaki güvenlik (faz çalışmaları) ve büyük ölçekli üretim standartları en zorlu engeller."

SADECE SAVAŞTA DEĞİL, AFETLERDE DE KULLANILABİLİR

Toz kan teknolojisinin sivil kullanım potansiyeli de oldukça geniş.

Prof. Dr. Çetiner bu konuda net konuştu:
"Kesinlikle evet. Savaş alanı için geliştirilse de bu teknolojinin sivil kullanım potansiyeli çok daha geniştir."

Özellikle:

  • Depremler
  • Trafik kazaları
  • Kan bankasına uzak bölgeler

gibi durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.

SONUÇ: TIP VE SAVAŞ STRATEJİSİNDE YENİ DÖNEM

Hürriyet'in haberine göre; Toz kan teknolojisi, yalnızca askeri tıpta değil, genel sağlık sisteminde de paradigma değişimi yaratma potansiyeline sahip.

Eğer 2029 hedefi tutturulursa, bu gelişme savaş alanında hayatta kalma oranlarını artırabilir ve afet müdahalelerinde yeni bir standart oluşturabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Toz kan gerçek kanın yerini alabilir mi?
Hayır. Sadece oksijen taşıma işlevini yerine getirir, pıhtılaşma gibi özellikleri yoktur.

Kimler için kullanılacak?
Öncelikle askerler için geliştirilse de sivil acil durumlarda da kullanılabilir.

Ne zaman kullanılmaya başlanacak?
Hedef 2029 olsa da uzmanlara göre süreç daha uzun sürebilir.

En büyük avantajı nedir?
Uzun raf ömrü, taşınabilirlik ve tüm kan gruplarıyla uyumlu olmasıdır.

