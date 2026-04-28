Tekirdağ’da kayıp olarak aranıyordu: Sefa 13 gün sonra denizde ölü bulundu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 13 gün önce kaybolan Sefa Kılıç'ın (29), otomobille geldiği Kırklareli’nin Vize ilçesinde denizde cansız bedeni bulundu.
Saray'da 13 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamayan Sefa Kılıç için ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıç'ın otomobilini Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde buldu.
Arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede, aradan geçen 13 günün ardından denizde Sefa Kılıç'ın cansız bedeni bulundu. Jandarmanın incelemesinin ardından Sefa Kılıç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.