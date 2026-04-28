Piknik faciası! Şelalede kopan kaya can aldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelalesi'nde yaşanan olay, doğa keyfini faciaya dönüştürdü. Piknik yapan iki kardeşten biri, aniden kopan kaya parçasının altında kalarak yaşamını yitirdi.

KAYA PARÇASI ANİDEN KOPTU

Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Ogün G., ağabeyi Oğuz G. ile birlikte Kabaceviz Şelalesi'ne piknik yapmak için gitti. İki kardeş oturdukları sırada, üzerlerine aniden kopan kaya parçası düştü. Olayda ağır yaralanan Ogün G. için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.