Piknik faciası! Şelalede kopan kaya can aldı
Samsun’da piknik için gittikleri şelalede iki kardeş kabusu yaşadı. Üzerlerine düşen kaya parçası genç adamın hayatına mal oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler acı gerçeği ortaya çıkardı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelalesi'nde yaşanan olay, doğa keyfini faciaya dönüştürdü. Piknik yapan iki kardeşten biri, aniden kopan kaya parçasının altında kalarak yaşamını yitirdi.
KAYA PARÇASI ANİDEN KOPTU
Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Ogün G., ağabeyi Oğuz G. ile birlikte Kabaceviz Şelalesi'ne piknik yapmak için gitti. İki kardeş oturdukları sırada, üzerlerine aniden kopan kaya parçası düştü. Olayda ağır yaralanan Ogün G. için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI OLAY YERİNDE KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ogün G.'nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan acı olayla ilgili inceleme başlatıldı.