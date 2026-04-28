Kayseri’de feci çarpışma! İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya: 8 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kayseri’de işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 6 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralılara anında müdahale etti.
Kayseri'de mesai çıkışı yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi. İşçi servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. K.K. yönetimindeki 38 R 1721 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile Y.Ö. idaresindeki 38 ZC 284 plakalı kamyonun çarpışması sonucu kamyon sürücüsü Y.Ö., servis şoförü K.K. ve minibüste bulunan 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.