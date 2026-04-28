Kağıthane’de dehşet anları! Takla atan okul servisi evin çatısına uçtu

İstanbul Kağıthane’de kontrolden çıkan okul servisi yokuşta takla atarak bir evin çatısına düştü. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Serviste öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

İstanbul Kağıthane'de akşam saatlerinde yaşanan korkunç kaza yürekleri ağızlara getirdi. Kontrolden çıkan okul servisinin takla atarak bir evin çatısına düşmesi, çevrede paniğe neden oldu.

KONTROLDEN ÇIKTI, ÇATIYA SAVRULDU

Kaza, saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LVU 535 plakalı okul servisi yokuş aşağı indiği sırada sürücüsü Mustafa F.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce takla attı, ardından bir evin çatısına düştü.

ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı olduğu belirlenen Mustafa F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Serviste öğrencilerin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

"DUVARA VURUP ÇATIYA DÜŞTÜ"

Kazanın yaşandığı evde yaşayan İsmail Koç, yaşananları "Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. İçinde şoför yaralıydı, çok geçmiş olsun. Biz başkaları da var diye düşündük ama sadece şoför varmış. Olay sırasında evde değildik, komşular haber verdi" sözleriyle anlattı.

Öte yandan çatıda asılı kalan servis aracı dronla havadan görüntülenirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.