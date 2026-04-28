Boğaz’da korku dolu gece! O yalının sahibi ortaya çıktı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), olayın hemen ardından KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörleri, balık adam ekibi ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botunu bölgeye yönlendirdi. Çift yönlü askıya alınan Boğaz gemi trafiği, yaklaşık 6 saatlik incelemenin ardından KAPPA'nın yüzdürülmesi ve Yeşilköy açıklarına demirletilmesiyle saat 07.50'de yeniden açıldı.

147,87 metre uzunluğundaki ve 23 metre genişliğindeki dev gemi, yaklaşık 2 dakika boyunca siren çaldıktan sonra Bianca Somer Türkmen'e ait yalıya çarptı. Yalının avlu kısmındaki cam korkuluklar, fayans yüzeyler ve beton bölümler hasar aldı. Çarpmanın ardından gemi, yalının metrelerce yakınında karaya oturdu.

Söz konusu yalının, sosyal medyada 182 bin takipçisi olan ünlü tasarımcı Bianca Somer Türkemen'e ait olduğu ortaya çıktı.

KAPPA'NIN SABIKALI GEÇMİŞİ: İLK ARIZASI DEĞİL

Olayın denetim boyutunu derinleştiren bir başka husus, KAPPA gemisinin 2024 yılında Kandilli açıklarında benzer bir makine arızası geçirmiş olması.

Aynı geminin, kısa sürede ikinci kez Boğaz trafiğini felç etmesi, konteyner gemisi denetim standartlarının yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.

Geçmişte yaşanan bu arızaya ve trafik kesintisine rağmen, aynı geminin Boğaz'daki seyri sırasında yeniden karaya oturması dikkat çekti.