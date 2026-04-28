Adana’da ormanda dehşet: Parçalanmış erkek cesedi bulundu
Adana’nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu. Yaklaşık bir aydır bölgede olduğu değerlendirilen cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da vatandaşların fark ettiği kötü koku, ormanlık alanda korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Bölgede yapılan incelemede kimliği belirsiz bir erkeğe ait ceset bulundu.
KÖTÜ KOKU İHBARI ORTAYA ÇIKARDI
Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre bölgede yayılan kötü koku üzerine çevrede inceleme yapan vatandaşlar, parçalanmış halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CESET ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Olay yerine gelen ekipler, cesedin yaklaşık bir aydır bölgede bulunduğunu değerlendirirken, kimliği henüz belirlenemeyen kişiye ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.