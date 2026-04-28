Adana’da ormanda dehşet: Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu. Yaklaşık bir aydır bölgede olduğu değerlendirilen cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da vatandaşların fark ettiği kötü koku, ormanlık alanda korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Bölgede yapılan incelemede kimliği belirsiz bir erkeğe ait ceset bulundu.

KÖTÜ KOKU İHBARI ORTAYA ÇIKARDI Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre bölgede yayılan kötü koku üzerine çevrede inceleme yapan vatandaşlar, parçalanmış halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.