2 yaşındaki çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpması sonucu öldü

Mersin'de 2 yaşındaki bir çocuk babasının kullandığı minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Çiçekli Mahallesi'nde, Aziz Çiftçi (37) adlı kişi evinin önünde minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada küçük oğlu Salih Ç'ye çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü, ancak tüm müdahaleye rağmen talihsiz çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Baba Aziz Ç, ise jandarma karakoluna götürülerek ifade verdi.