16 yaşındaki çocuk arkadaşının babası tarafından acımasızca darp edildi

Isparta'da 16 yaşındaki çocuk, arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından cami kapısında arkadaşının 45 yaşındaki babası tarafından defalarca darp edildi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından mahkemece verilen takipsizlik kararı aileye ikinci bir kabusu yaşattı.

Olay, 18 Şubat'ta Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Osman İnan ile arkadaşı arasında sözlü tartışma yaşandı. İnan, arkadaşı Ömer Faruk M.'nin kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine arkadaşını bir süre kovaladığını, daha sonra ise olayın sona erdiğini öne sürdü. ARKADAŞININ BABASI 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARP ETTİ DARP EDİP KAPIYA BIRAKTI Olayın ardından Osman İnan, akşam saatlerinde camiye namaz kılmak için gittiği sırada cami girişinde arkadaşı Ömer Faruk M.'nin babası Şahan M. ile karşılaştı. Burada çıkan olayda İnan'ın defalarca yumruklandığı anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli şahsın, çocuğu darp ettikten sonra ikametinin önüne kadar götürerek kapıya bıraktığı, hakaret ve tehditlerde bulunmaya devam ettiği de mahalledeki güvenlik kameralarına yansıdı. Torununu darp edilmiş halde gören Fatma Çınar ile mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, İnan ile ailesini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayın ardından yaklaşık 2 ay sonra dosyada "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verildiği öğrenildi. Karara itiraz eden aile, yeniden mağdur olduklarını belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.

"YOLUMA DEVAM EDERKEN YANIMA GELDİ VE BANA KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI"



Yaşadığı korku dolu anları anlatan 16 yaşındaki Osman İnan, "Ben okula giderken bu şahsın oğlu yanıma geldi ve bana 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de o an konuşmak istemedim ve 'Yanımdan git, baban benimle konuşmana kızıyor' dedim. Zaten onunla da görüşmek istemiyordum. Yoluma devam ederken yanıma geldi ve bana küfür etmeye başladı. Ben de sinirlendim ve kendisini kovalamaya başladım. Daha sonra bir markete kaçtı. Babasını aramış, babası da oraya gelip beni aramış ancak bulamayınca evine gitmiş" diye konuştu.



"BU OLAYDAN SONRA PSİKOLOJİK İLAÇLAR KULLANMAYA BAŞLADIM"



Aynı günün akşamında namaz kılmak için camiye giderken, kapıda kendisini tutup yumruklamaya başladığını anlatan İnan, "Yumrukları yiyince şok oldum. Daha sonra beni döverek evime kadar getirdi. Evimin kapısına geldiğimizde de yumruklamaya devam etti. Sonra anneannem dışarı çıktı, onu görünce kaçıp gitti. Giderken de bana hakaret ve tehdit etmeyi sürdürdü. Yüzüm kanlar içerisindeydi. Bu olaydan sonra psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Dedem ve anneannemle birlikte emniyete giderek şikayetçi olduk. Darp raporu aldık, zaten raporda da her şey yazıyor. Şikayetçi olup olayı mahkemeye taşıdık. Bu olaydan sonra ne okula ne de camiye namaz kılmaya gidebiliyorum. Çok korkuyorum. Sürekli psikolojik ilaç kullanıyorum. Şahıs beni korkutmak amacıyla evimin etrafında dolaşıyor. Ben bu şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"CAMİNİN ETRAFINDA TORUNUMU DÖVEREK AĞZINI BURNUNU KAPATMIŞ"



Torunuyla birlikte camiye gittiğini, namaz sonrası torununu yanında göremediğini ve daha sonra darp edildiğini öğrendiğini belirten dede Yaşar Ç., "Torunumla birlikte namaza gittik. Ben caminin içine girdim. O şahıs da sanırım benim içeri girmemi beklemiş. Torunum camiye girerken onu dışarıda yakalamış. Caminin etrafında torunumu döverek ağzını burnunu kanatmış. Olaydan sonra polise haber verdik. Emniyette ifade verdik ve darp raporu aldık. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Geceleri uyuyamıyor. Okula ve camiye gidemiyor. Okula bizzat kendi aracımla götürüyorum. Olayı mahkemeye taşıdık ancak takipsizlik kararı çıktı" ifadelerini kullandı.