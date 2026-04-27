Hatay’da erik büyüklüğünde dolu yağdı! “Gökyüzü adeta delindi”
Hatay’da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Erik büyüklüğündeki dolu taneleri piknik yapanların üzerine yağarken, panik anları görüntülere yansıdı. Vatandaşlar çareyi araçlara ve kapalı alanlara sığınmakta buldu.
Hatay'da anlık yağışlar kent genelinde zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. Antakya'da aniden bastıran erik büyüklüğündeki dolu yağışına Yıldırım mesire alanında piknik yaparken yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
PİKNİKTE DOLUYA YAKALANDILAR
Doluların kendilerine isabet etmesiyle panik yaşayan vatandaşlar, çareyi araçlarına binmekte ve kapalı alanlara geçmekte buldu. Yaşanan panik anları ve erik büyüklüğündeki dolu taneleri görüntülere yansıdı.
"CANIMIZ YANDI"
Dolu yağışının vücuduna isabet etmesiyle canının acıdığını dile getiren Utku Kartal, "Hatay'da şu anda hava yağışlı ve dolu yağıyor. Her dolu erik büyüklüğünde, isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor. Gökyüzü adeta delindi. Kafamıza ve vücudumuza düşen dolular canımızı acıtıyor" dedi.
"MANGAL YEMEDEN GİTMEM"
Yağışa rağmen mangal yemeden evine gitmeyeceğini söyleyen Savaş Yıldırım ise, "Yağış bir anda vurdu geçti. Herkes bıraktı gitti, ben mangalı yemeden gitmeyeceğim. Buraya kadar geldim, mangal yemeden gitmem. Dolular gülle büyüklüğündeydi, bereket yağıyor" ifadelerini kullandı.