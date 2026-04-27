Hatay’da erik büyüklüğünde dolu yağdı! “Gökyüzü adeta delindi”

PİKNİKTE DOLUYA YAKALANDILAR

Doluların kendilerine isabet etmesiyle panik yaşayan vatandaşlar, çareyi araçlarına binmekte ve kapalı alanlara geçmekte buldu. Yaşanan panik anları ve erik büyüklüğündeki dolu taneleri görüntülere yansıdı.

"CANIMIZ YANDI"

Dolu yağışının vücuduna isabet etmesiyle canının acıdığını dile getiren Utku Kartal, "Hatay'da şu anda hava yağışlı ve dolu yağıyor. Her dolu erik büyüklüğünde, isabet ettiği yerlerimizi acıtıyor. Gökyüzü adeta delindi. Kafamıza ve vücudumuza düşen dolular canımızı acıtıyor" dedi.