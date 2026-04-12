Bir kente lapa lapa kar yağdı: Nisan ayında kış geri döndü

Sivas’ta mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Baharı bekleyen Sivaslılar, beklenmedik karın keyfini sürdü.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, fotoğraf çektirip o anları kayıt altına aldı.

"KAR YAĞIŞIYLA ŞAŞKINA DÖNDÜK"

Turist olarak Sivas'a gelen bir kişi, beklenmedik kar yağışı ile şaşkına döndüğünü ve üşüdüğünü belirterek, "Sivas'a Nisan ayında gezmek için geldim. Kar yağışı gördükten sonra çok şaşırdım. Buraya gelirken kısa kollu kıyafetler getirmiştim ama Sivas'a gelince dondum. Soğuktan doğru düzgün gezemiyoruz ama Sivas gibi tarihi bir yerde kar yağışı hoşumuza gitti" dedi.