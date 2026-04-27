Beyoğlu’nda feci kaza! Motosiklet durağa savruldu: 1 ölü 3 yaralı

Beyoğlu’nda otomobilin motosiklete arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada motosiklet savrularak otobüs durağına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü R.A. ise hayatını kaybetti.

20 Nisan'da, akşam saatlerinde, Bedrettin Mahallesi'nde seyreden Y.A. (36) idaresindeki otomobil, R.A'nın kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Otobüs durağına doğru savrulan motosikletteki R.A. (37) ile B.Ü, durakta bekleyen N.E.A. ile A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü R.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri sürücü Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.