Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 28 tutuklama
İçişleri Bakanlığı Artvin merkezli 4 ilde Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandığını, şüphelilerden; 28'inin tutuklandığını ve 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.
VATANDAŞI DOLANDIRDILAR
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- İnternet siteleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları,
- Kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlarımızdan para talep ettikleri,
- Ödeme yapmayan vatandaşlarımızı tehdit ettikleri tespit edildi.
"Şüphelilere ait 75 Milyon TL değerinde; 2 adet taşınmaz, 5 adet taşınır ve 333 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Halkımızın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerimizle birlikte 7/24 suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."