Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu: 28 tutuklama

İçişleri Bakanlığı Artvin merkezli 4 ilde Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandığını, şüphelilerden; 28'inin tutuklandığını ve 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

VATANDAŞI DOLANDIRDILAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

İnternet siteleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları,

Kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlarımızdan para talep ettikleri,

Ödeme yapmayan vatandaşlarımızı tehdit ettikleri tespit edildi.

"Şüphelilere ait 75 Milyon TL değerinde; 2 adet taşınmaz, 5 adet taşınır ve 333 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Halkımızın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerimizle birlikte 7/24 suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."