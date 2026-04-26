İstanbul Valiliği'nden Avrupa Yakası için uyarı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinde fırtına beklendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli) rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

