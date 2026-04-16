Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı: Sahra Çölü'nden toz bulutu geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’un bugünden itibaren Sahra Çölü kaynaklı yoğun toz taşınımının etkisi altına gireceğini açıkladı. Hava akımlarıyla taşınan çöl tozlarının kentte yaklaşık üç gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Kuzey Afrika (Sahra Çölü) kaynaklı toz taşınımı, bugün itibarıyla Türkiye'nin batı kapısından giriş yaptı. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte gökyüzünün rengi değişirken, uzmanlar hem sağlık risklerine hem de doğa üzerindeki "doğal gübre" etkisine dikkat çekiyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de Toroslar çevresinde yerel ve kısa süreli sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Bu yağışların dar alanlarda etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Sahra Çölü'nden taşınan toz bulutları İstanbul semalarında etkisini göstermeye başladı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

GÜNEYDE TOZ TAŞINIMI: GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞEBİLİR

Yurdun güney kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Özellikle Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen bu durum, hava kalitesinde düşüşe yol açabilir.

Uzmanlar, toz taşınımı nedeniyle:

  • Görüş mesafesinde azalma
  • Solunum hassasiyeti olanlarda risk artışı
  • Ulaşımda aksama

gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kent genelinde etkili olan toz taşınımı, gökyüzünde sarı ve turuncu tonların hakim olmasına neden oldu. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ise risk farklı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı zamanda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kar erimesini hızlandırarak riski artırıyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde bulunan vatandaşların ve bölgede faaliyet gösterenlerin tedbirli olmasını istiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak değerler ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın yönü güneyli olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir, Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu 6 il için toz taşınımı nedeniyle ʺsarı kodluʺ uyarı yayımladı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şöyle:

  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Çanakkale
  • İzmir
  • Muğla

Bu illerde özellikle toz taşınımı ve hava kalitesine bağlı risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Gökyüzünde oluşan kızıl tonlar, çöl tozunun etkisini gözler önüne serdi. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

"ÇÖL TOZU TÜRKİYE'YE ULAŞIYOR"

Hüseyin Toros, Sahra Çölü ve zaman zaman Arap Yarımadası'ndan atmosfere karışan tozların rüzgarlarla binlerce kilometre taşınabildiğini belirtti.

Bu durumun doğal bir meteorolojik süreç olduğuna dikkat çeken Toros, özellikle ısınan çöl bölgelerinden yükselen tozların hava akımlarıyla Türkiye ve Avrupa'ya kadar ulaşabildiğini ifade etti.

Toros, atmosferde farklı seviyelerde bulunabilen bu tozların bazı günlerde yer seviyesinde daha az hissedilebildiğini vurgulayarak, "Gün doğumu ve gün batımında gökyüzünde sarı, turuncu ve kızıl tonların görülmesi bu etkinin göstergesidir" dedi.

İSTANBUL İÇİN 3 GÜNLÜK UYARI

Toros, İstanbul'un bugünden itibaren üç gün boyunca çöl tozunun etkisi altında kalacağını belirterek şu bilgiyi verdi:

"Cuma günü etkisini yitirmeye başlayacak ve Marmara Bölgesi'nden Türkiye'nin diğer şehirlerine doğru ilerleyecek. Bu süreçte çöl tozu araçların üzerinde ve yüzeylerde görülebilir."

Meteoroloji uzmanlarının uyardığı toz taşınımı, kentte günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. (Fotoğraf: MGM)

GÜVEN ÖZDEMİR: "SOLUNUM HASTALARI DİKKATLİ OLMALI"

Güven Özdemir ise toz taşınımının cuma gününden sonra Marmara'dan uzaklaşarak ülke geneline yayılacağını söyledi.

Özdemir, havadaki partikül yoğunluğunun sağlık açısından risk oluşturduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:

  • Astım ve KOAH hastaları risk altında
  • Yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalı
  • Açık havada uzun süre kalınmamalı

Çöl tozunun migren, göz enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini de sözlerine ekledi.

ADİL TEK: "TOZ HAVADA KALACAK"

Adil Tek, Sahra üzerinden gelen çöl tozunun özellikle İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'de daha etkili olacağını ifade etti.

Tek, yağış beklenmediği için tozun yere çökmeden havada asılı kalacağını belirterek şu önerilerde bulundu:

  • Açık havada uzun süre kalmayın
  • Maske kullanımı faydalı olabilir
  • Hava kalitesi verilerini takip edin
  • Doğa İçin Faydalı Ama Dikkat Şart

Özdemir ayrıca çöl tozlarının yalnızca olumsuz etkiler oluşturmadığını da vurguladı. Sahra'dan taşınan tozların fosfor ve demir açısından zengin olduğunu belirten Özdemir, bu minerallerin bitkiler için doğal gübre işlevi gördüğünü ifade etti.

16 Nisan hava durumu raporu Meteoroloji uzmanlarının uyardığı toz taşınımı, kentte günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. (Fotoğraf: MGM)

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (DETAYLI TABLO)

BölgeGenel DurumİlHava DurumuSıcaklık
MarmaraParçalı ve az bulutluÇanakkaleParçalı ve az bulutlu20°C
EdirneParçalı ve az bulutlu22°C
İstanbulParçalı ve az bulutlu17°C
SakaryaParçalı ve az bulutlu20°C
EgeParçalı ve az bulutlu, gece güney kıyılar çok bulutlu, güneyde toz taşınımıAfyonkarahisarParçalı ve az bulutlu21°C
DenizliParçalı ve az bulutlu26°C
İzmirParçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu26°C
MuğlaParçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu26°C
AkdenizParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Toroslar'da yerel sağanak, toz taşınımıAntalyaParçalı ve az bulutlu, gece batısı çok bulutlu27°C
BurdurParçalı ve az bulutlu24°C
HatayParçalı ve az bulutlu25°C
AdanaParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeyde sağanak29°C
İç AnadoluParçalı, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanakAnkaraParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeyde sağanak20°C
EskişehirParçalı bulutlu23°C
KayseriParçalı bulutlu22°C
KonyaParçalı ve az bulutlu21°C
Batı KaradenizParçalı, güney kesimler çok bulutlu, yerel sağanak geçişleriBoluParçalı, doğuda sağanak21°C
DüzceParçalı ve az bulutlu21°C
KastamonuParçalı, yer yer çok bulutlu21°C
ZonguldakParçalı ve az bulutlu14°C
Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu, yükseklerde çığ ve kar erimesi riskiAmasyaParçalı ve az bulutlu24°C
RizeParçalı ve az bulutlu14°C
SamsunParçalı ve az bulutlu15°C
TrabzonParçalı ve az bulutlu13°C
Doğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, doğuda çığ ve kar erimesi tehlikesiErzurumParçalı ve az bulutlu10°C
KarsParçalı ve az bulutlu11°C
MalatyaParçalı ve az bulutlu21°C
VanParçalı ve az bulutlu11°C
Güneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, batıda toz taşınımıDiyarbakırParçalı ve az bulutlu22°C
GaziantepParçalı ve az bulutlu22°C
SiirtParçalı ve az bulutlu20°C
ŞanlıurfaParçalı ve az bulutlu24°C

