Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı: Sahra Çölü'nden toz bulutu geldi
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’un bugünden itibaren Sahra Çölü kaynaklı yoğun toz taşınımının etkisi altına gireceğini açıkladı. Hava akımlarıyla taşınan çöl tozlarının kentte yaklaşık üç gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Kuzey Afrika (Sahra Çölü) kaynaklı toz taşınımı, bugün itibarıyla Türkiye'nin batı kapısından giriş yaptı. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte gökyüzünün rengi değişirken, uzmanlar hem sağlık risklerine hem de doğa üzerindeki "doğal gübre" etkisine dikkat çekiyor.
SAĞANAK YAĞIŞLAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK
Günün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de Toroslar çevresinde yerel ve kısa süreli sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Bu yağışların dar alanlarda etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
GÜNEYDE TOZ TAŞINIMI: GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞEBİLİR
Yurdun güney kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Özellikle Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen bu durum, hava kalitesinde düşüşe yol açabilir.
Uzmanlar, toz taşınımı nedeniyle:
- Görüş mesafesinde azalma
- Solunum hassasiyeti olanlarda risk artışı
- Ulaşımda aksama
gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ise risk farklı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı zamanda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kar erimesini hızlandırarak riski artırıyor.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde bulunan vatandaşların ve bölgede faaliyet gösterenlerin tedbirli olmasını istiyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak değerler ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Rüzgar ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın yönü güneyli olacak.
6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şöyle:
- Antalya
- Aydın
- Balıkesir
- Çanakkale
- İzmir
- Muğla
Bu illerde özellikle toz taşınımı ve hava kalitesine bağlı risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.
"ÇÖL TOZU TÜRKİYE'YE ULAŞIYOR"
Hüseyin Toros, Sahra Çölü ve zaman zaman Arap Yarımadası'ndan atmosfere karışan tozların rüzgarlarla binlerce kilometre taşınabildiğini belirtti.
Bu durumun doğal bir meteorolojik süreç olduğuna dikkat çeken Toros, özellikle ısınan çöl bölgelerinden yükselen tozların hava akımlarıyla Türkiye ve Avrupa'ya kadar ulaşabildiğini ifade etti.
Toros, atmosferde farklı seviyelerde bulunabilen bu tozların bazı günlerde yer seviyesinde daha az hissedilebildiğini vurgulayarak, "Gün doğumu ve gün batımında gökyüzünde sarı, turuncu ve kızıl tonların görülmesi bu etkinin göstergesidir" dedi.
İSTANBUL İÇİN 3 GÜNLÜK UYARI
Toros, İstanbul'un bugünden itibaren üç gün boyunca çöl tozunun etkisi altında kalacağını belirterek şu bilgiyi verdi:
"Cuma günü etkisini yitirmeye başlayacak ve Marmara Bölgesi'nden Türkiye'nin diğer şehirlerine doğru ilerleyecek. Bu süreçte çöl tozu araçların üzerinde ve yüzeylerde görülebilir."
GÜVEN ÖZDEMİR: "SOLUNUM HASTALARI DİKKATLİ OLMALI"
Güven Özdemir ise toz taşınımının cuma gününden sonra Marmara'dan uzaklaşarak ülke geneline yayılacağını söyledi.
Özdemir, havadaki partikül yoğunluğunun sağlık açısından risk oluşturduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:
- Astım ve KOAH hastaları risk altında
- Yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalı
- Açık havada uzun süre kalınmamalı
Çöl tozunun migren, göz enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini de sözlerine ekledi.
ADİL TEK: "TOZ HAVADA KALACAK"
Adil Tek, Sahra üzerinden gelen çöl tozunun özellikle İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'de daha etkili olacağını ifade etti.
Tek, yağış beklenmediği için tozun yere çökmeden havada asılı kalacağını belirterek şu önerilerde bulundu:
- Açık havada uzun süre kalmayın
- Maske kullanımı faydalı olabilir
- Hava kalitesi verilerini takip edin
- Doğa İçin Faydalı Ama Dikkat Şart
Özdemir ayrıca çöl tozlarının yalnızca olumsuz etkiler oluşturmadığını da vurguladı. Sahra'dan taşınan tozların fosfor ve demir açısından zengin olduğunu belirten Özdemir, bu minerallerin bitkiler için doğal gübre işlevi gördüğünü ifade etti.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (DETAYLI TABLO)
|Bölge
|Genel Durum
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Marmara
|Parçalı ve az bulutlu
|Çanakkale
|Parçalı ve az bulutlu
|20°C
|Edirne
|Parçalı ve az bulutlu
|22°C
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu
|17°C
|Sakarya
|Parçalı ve az bulutlu
|20°C
|Ege
|Parçalı ve az bulutlu, gece güney kıyılar çok bulutlu, güneyde toz taşınımı
|Afyonkarahisar
|Parçalı ve az bulutlu
|21°C
|Denizli
|Parçalı ve az bulutlu
|26°C
|İzmir
|Parçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu
|26°C
|Muğla
|Parçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu
|26°C
|Akdeniz
|Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Toroslar'da yerel sağanak, toz taşınımı
|Antalya
|Parçalı ve az bulutlu, gece batısı çok bulutlu
|27°C
|Burdur
|Parçalı ve az bulutlu
|24°C
|Hatay
|Parçalı ve az bulutlu
|25°C
|Adana
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeyde sağanak
|29°C
|İç Anadolu
|Parçalı, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak
|Ankara
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeyde sağanak
|20°C
|Eskişehir
|Parçalı bulutlu
|23°C
|Kayseri
|Parçalı bulutlu
|22°C
|Konya
|Parçalı ve az bulutlu
|21°C
|Batı Karadeniz
|Parçalı, güney kesimler çok bulutlu, yerel sağanak geçişleri
|Bolu
|Parçalı, doğuda sağanak
|21°C
|Düzce
|Parçalı ve az bulutlu
|21°C
|Kastamonu
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|21°C
|Zonguldak
|Parçalı ve az bulutlu
|14°C
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Parçalı ve az bulutlu, yükseklerde çığ ve kar erimesi riski
|Amasya
|Parçalı ve az bulutlu
|24°C
|Rize
|Parçalı ve az bulutlu
|14°C
|Samsun
|Parçalı ve az bulutlu
|15°C
|Trabzon
|Parçalı ve az bulutlu
|13°C
|Doğu Anadolu
|Parçalı ve az bulutlu, doğuda çığ ve kar erimesi tehlikesi
|Erzurum
|Parçalı ve az bulutlu
|10°C
|Kars
|Parçalı ve az bulutlu
|11°C
|Malatya
|Parçalı ve az bulutlu
|21°C
|Van
|Parçalı ve az bulutlu
|11°C
|Güneydoğu Anadolu
|Parçalı ve az bulutlu, batıda toz taşınımı
|Diyarbakır
|Parçalı ve az bulutlu
|22°C
|Gaziantep
|Parçalı ve az bulutlu
|22°C
|Siirt
|Parçalı ve az bulutlu
|20°C
|Şanlıurfa
|Parçalı ve az bulutlu
|24°C