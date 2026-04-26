Avcılar’da feci motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Avcılar D-100 Karayolu’nda meydana gelen kazada, motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda bir sürücü hayatını kaybetti.

İddiaya göre Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan Sezer Can Avşaroğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Yola savrulan sürücü bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Olay yerine gelen diğer motosikletlilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, Avşaroğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.