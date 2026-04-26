Antakya'da korkutan yangın! Konteyner küle döndü

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 01:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan konteyner, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken tamamen kullanılamaz hale geldi.