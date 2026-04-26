Antakya’da korkutan yangın! Konteyner küle döndü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan konteyner, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken tamamen kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde yaşandı.
Mahallede depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi.