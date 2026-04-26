AK Parti İstanbul milletvekilleri sahaya iniyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri, her hafta cuma günü İstanbul'un üç bölgesinde esnaf, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluşarak, talep, öneri ve değerlendirmeleri yerinde dinliyor.

"Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sloganıyla yürütülen saha programlarında mahallelerin ihtiyaçları, ilçe bazlı öncelikler ve vatandaşların gündeminde yer alan konular doğrudan sahada ele alınıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Sadece konuşan değil, dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir anlayışla sahadayız. Esnafımızla bereketi, hanelerimizde muhabbeti, STK'lerimizle ortak aklı, milletimizle güçlü yarınları konuşuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa ediyoruz." ifadelerine yer verildi.