Yaşlı kadına yardıma koşan polis memuruna başarı ödülü! Çabası yürekleri ısıttı

Çorlu Kaymakamlığı önünde aniden fenalaşan yaşlı kadının imdadına, görevli koruma polisi yetişti. Polisin hızlı müdahalesi ve sergilediği merhamet dolu anlar, çevredeki vatandaşların içini ısıttı. Bu güzel davranışı nedeniyle Çorlu Kaymakamlığı polis memuru Niyazi Erten'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaymakamlığın önünde rahatsızlanan yaşlı kadına polis müdahale etti.

Ali Paşa Mahallesi Taşkent Caddesi'nde bulunan Çorlu Kaymakamlığının önünde yaşlı kadın fenalaşarak yere yığıldı.



Durumu fark eden kaymakamlıkta görevli koruma polisi, kadının yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık ekiplerine haber verdi.





Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.



Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇORLU KAYMAKAMLIĞI'NDAN BAŞARI BELGESİ

Çorlu Kaymakamlığı önünde fenalaşan vatandaşa anında müdahale ederek örnek bir duyarlılık sergileyen polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, Kaymakam Niyazi Erten tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Görev bilinciyle hareket eden emniyet mensubunun bu anlamlı davranışı, devletin şefkatli yüzünü bir kez daha gösterdi.