Şırnak’ta dev operasyon! 590 milyon TL’lik kaçak altın ve döviz ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta milyonlarca lira değerinde kaçak altın ve döviz bulundu. Operasyonda toplam değeri yaklaşık 590 milyon TL olan külçe altın ve yabancı para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şırnak'ta dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Cizre'de durdurulan bir araçta yapılan aramada yüksek miktarda altın ve döviz ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Cizre ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu; araçta yapılan detaylı aramada piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirilirken, operasyonda 30 adet 1 kilogramlık külçe altın, toplam 85 kilo 939,5 gram ağırlığında (66 parça halinde) altın ile 90 bin 600 dolar ve 7 bin 470 euro bulundu, olayla bağlantılı 3 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.