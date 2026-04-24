Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta inşaat işçisi korkunç şekilde can verdi

Kahramanmaraş'ta inşaat işçisi korkunç şekilde can verdi

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 01:33 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapıldı. İhbar ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.