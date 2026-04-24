CHP'li Buca Belediyesi’nde maaş krizi: "Alın terimizin karşılığını istiyoruz"

İzmir'in 500 bin nüfuslu en büyük ilçelerinden biri olan Buca'da belediye çalışanlarının maaş çilesi bitmek bilmiyor. Buca Belediyesi'nde memurlar, 7 aylık geriye dönük TİS haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı için başladıkları iş bırakma eylemini bugün de sürdürdü.

(Foto: AA) Belirli aralıklarla eyleme devam eden Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen'e bağlı memurlar, bina önünde bir araya geldi.

Memurlar adına konuşan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, yaptığı açıklamada Buca'da kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Buca halkı görüyor, duyuyor; ancak belediye çalışanlarının sesi yetkililere ulaşmıyor" dedi. Kamu emekçilerinin gece-gündüz hizmet verdiğini belirten Bozat, buna rağmen hak ettikleri çalışma koşullarına ulaşamadıklarını ifade etti.