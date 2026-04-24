Adana'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Adana'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Furkan Aksu (22), 3 arkadaşıyla birlikte basketbol oynadıktan sonra dün serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Aksu, arkadaşları tarafından kurtarılmak istendi ancak gölde gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi ekipleri, kısa sürede gölde dalış yaparak genci sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Genç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksu'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiden sonra yakınları tarafından alınan cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüldü.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.