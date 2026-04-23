Raylarda sanat yolculuğu

"4 BİN 160 KİLOMETRELİK BİR MESAFE KAT EDİLECEK"

Tiyatro oyunlarının öğlen çocuklara akşam ise yetişkinlere yönelik olacağını dile getiren Uraloğlu, trenin güzergâhı hakkında, "Trenimiz, Ankara – Karabük – Zonguldak – Çankırı – Yerköy – Hekimhan – Muş – Tatvan – Van – Palu – Gölbaşı – Pazarcık – İskenderun olmak üzere gidiş‑dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir mesafe kat edecek." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu ayrıca, trende 1 dizel lokomotif, 1 jeneratör, 3 yataklı vagon, 1 yemekli vagon, 1 tiyatro vagonu ve 1 yük vagonu bulunacağını da söyledi.