Raylarda sanat yolculuğu: Tiyatro treni 4 Mayıs’ta Ankara’dan yola çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni’nin 4 Mayıs tarihinde Ankara’dan yola çıkacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “4–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni'nin 4 Mayıs tarihinde Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi.
Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni'nin 16 gün boyunca tiyatro severlerle buluşacağını kaydetti.
Bakan Uraloğlu, "4–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek." dedi.