Raylarda sanat yolculuğu: Tiyatro treni 4 Mayıs’ta Ankara’dan yola çıkacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tiyatro Treni’nin 4 Mayıs tarihinde Ankara’dan yola çıkacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “4–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek” dedi.

Uraloğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni'nin 16 gün boyunca tiyatro severlerle buluşacağını kaydetti.

"4 BİN 160 KİLOMETRELİK BİR MESAFE KAT EDİLECEK"
Tiyatro oyunlarının öğlen çocuklara akşam ise yetişkinlere yönelik olacağını dile getiren Uraloğlu, trenin güzergâhı hakkında, "Trenimiz, Ankara – Karabük – Zonguldak – Çankırı – Yerköy – Hekimhan – Muş – Tatvan – Van – Palu – Gölbaşı – Pazarcık – İskenderun olmak üzere gidiş‑dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir mesafe kat edecek." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu ayrıca, trende 1 dizel lokomotif, 1 jeneratör, 3 yataklı vagon, 1 yemekli vagon, 1 tiyatro vagonu ve 1 yük vagonu bulunacağını da söyledi.

2025 YILINDA 12 MERKEZDE 22 OYUN SERGİLENDİ
Bakan Uraloğlu, 2025 yılında Ankara Gar'da yapılan törenle ilk seferine başlayan organizasyonun 11 gün sürdüğünü belirterek "Trenimiz geçen yıl ile 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol kat ederek sanatseverler ile buluştu." açıklamasında bulundu.

