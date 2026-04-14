Bakan Uraloğlu duyurdu: Pilotluk sınavları 6 ildeki 12 merkezde yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık personelinin eğitim ve sertifikasyon süreçleri kapsamında KDM ORG altyapısı üzerinden yürütülen çevrimiçi sınav organizasyonu hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Havacılık personeli için çevrimiçi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardık” dedi
"SINAV MERKEZİ SAYISINI 6 ŞEHİRDE 12 MERKEZE ÇIKARDIK"
Uraloğlu, daha önce sınavların yalnızca Ankara ve İstanbul'daki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınav merkezlerinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Ankara'da 1 ve İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 4 merkezle hizmet verildiğini belirtti. Yeni dönemde önemli bir kapasite ve erişim artışı sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'de yeni sınav merkezlerini devreye aldık. Ayrıca Ankara ve İstanbul'a da ikişer merkez daha kazandırdık." açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, sisteme 4 yeni şehir ile 8 yeni sınav merkezini kazandırdıklarını belirterek "Yapılan bu çalışma ile birlikte havacılık personeli için çevrimiçi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardık. Aylık ortalama 30 bin sınavın gerçekleştirildiği sistemi daha güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuşturduk." diye konuştu.
SÜRDÜRÜLEBİLİR SINAV EKOSİSTEMİ
Kurumsal Dönüşüm Modeli kapsamında yetkilendirilen Eğitim Kaynak Sağlayıcılar aracılığıyla hayata geçirilen bu yapının sektörde sürdürülebilir bir sınav ekosistemi oluşturduğunu belirten Uraloğlu, sistemin aday odaklı bir yaklaşımla yeniden şekillendirildiğini ifade etti.