Bakan Uraloğlu duyurdu: Pilotluk sınavları 6 ildeki 12 merkezde yapılacak

"SINAV MERKEZİ SAYISINI 6 ŞEHİRDE 12 MERKEZE ÇIKARDIK"

Uraloğlu, daha önce sınavların yalnızca Ankara ve İstanbul'daki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınav merkezlerinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Ankara'da 1 ve İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 4 merkezle hizmet verildiğini belirtti. Yeni dönemde önemli bir kapasite ve erişim artışı sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'de yeni sınav merkezlerini devreye aldık. Ayrıca Ankara ve İstanbul'a da ikişer merkez daha kazandırdık." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, sisteme 4 yeni şehir ile 8 yeni sınav merkezini kazandırdıklarını belirterek "Yapılan bu çalışma ile birlikte havacılık personeli için çevrimiçi sınav merkezi sayısını 6 şehirde 12 merkeze çıkardık. Aylık ortalama 30 bin sınavın gerçekleştirildiği sistemi daha güçlü ve erişilebilir bir yapıya kavuşturduk." diye konuştu.