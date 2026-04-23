Mardin’de kız kaçırma iddiasında kan döküldü: 1 ölü 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "kız kaçırma" iddiası nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle karşı karşıya gelen iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Mehmet Angay olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.