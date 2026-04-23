Eskişehir’de akılalmaz kaza! Biri alkollü biri ehliyetsiz sürücü: 1 yaralı

Eskişehir’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile 15 yaşındaki çocuğun idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücülere ve araç sahibine toplam 117 bin 150 TL para cezası kesildi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Cömert Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.U.Ö. (46) yönetimindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil ile Çimenler Sokak'tan çıkan 15 yaşındaki E.S.'nin kullandığı 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki H.D.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı çocuk Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü T.U.Ö.'nün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye "alkollü araç kullanmak", "kaza yerinde tedbir almamak", "trafiği tehlikeye sokmak" ve "eski tip ehliyetle araç kullanmak" suçlarından toplam 33 bin 431 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve aracı da 6 ay trafikten men edildi.

Öte yandan hafif ticari aracı kullanan 15 yaşındaki E.S.'ye "ehliyetsiz araç kullanmak", "trafiği tehlikeye sokmak" ve "kaza yerinde önlem almamak" gerekçeleriyle 43 bin 719 TL ceza kesildi. Aracın sahibine de 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.