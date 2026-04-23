Artvin’de dağlık alanda kurtarma operasyonu! Yaylada mahsur kalan vatandaş için ekipler seferber oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaylada düşerek bacağını kıran vatandaş için zamanla yarış başladı. Sarp arazi ve ulaşım zorluğu nedeniyle ekipler helikopter desteği istedi. Saatler süren koordineli operasyonun ardından yaralı vatandaş Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterle bulunduğu noktadan alınarak hastaneye ulaştırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Mevlüt Kaçmaz, arkadaşıyla birlikte yaylada dolaştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle bacağını kıran Kaçmaz, bulunduğu zorlu arazi şartları nedeniyle hareket edemeyerek mahsur kaldı.

ARTVİN'DE ZAMANLA YARIŞ! HAVA KUVVETLERİNDEN YAYLADA NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ardından arkadaşının yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri başta olmak üzere Yusufeli Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ancak bölgenin sarp ve engebeli yapısı, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Yaralının bulunduğu noktanın yaklaşık 2,5 saatlik yürüme mesafesinde olması nedeniyle ekipler zaman kaybetmemek adına hava desteği talep etti.

Artvin'de dağlık alanda kurtarma operasyonu nefes kesti (Fotoğraf: İHA)

HAVA KUVVETLERİ DEVREYE GİRDİ: NEFES KESEN OPERASYON

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden bir helikopter bölgeye yönlendirildi. Zorlu coğrafyada gerçekleştirilen operasyon adeta nefes kesti. Ekiplerin titiz çalışmasıyla yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu sonucunda yaralı vatandaş ve yanında bulunan arkadaşı güvenli şekilde helikoptere alındı.

Yaralı vatandaşı kurtarmak için Hava Kuvvetleri devreye girdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

ERZURUM'A SEVK EDİLDİ: SAĞLIK DURUMU İYİ

Helikopterle bulunduğu bölgeden alınan Mevlüt Kaçmaz, hızla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Kaçmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, zorlu doğa koşullarında yürütülen başarılı bir kurtarma operasyonu olarak kayıtlara geçti.

Ekiplerce bulunduğu bölgeden alınan vatandaş Erzurum'a sevk edildi (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

MSB'DEN AÇIKLAMA: "DERHÂL ULAŞTIRILDI"

Milli Savunma Bakanlığı da operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Artvin'in Yusufeli ilçesindeki dağlık arazide yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle zorlu araziden alınarak tedavi için derhâl Erzurum'a ulaştırıldı" ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca hastanede tedavi altına alınan vatandaşa acil şifalar dilendi.

MSB'den olaya ilişkin açıklama: Bölgeye derhal ulaştırıldı (Fotoğraf: İHA)

Zorlu arazi şartlarına rağmen ekiplerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen bu operasyon, bir kez daha acil durumlarda hava desteğinin hayati önemini gözler önüne serdi.

