Artvin’de dağlık alanda kurtarma operasyonu! Yaylada mahsur kalan vatandaş için ekipler seferber oldu

Olay, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Mevlüt Kaçmaz, arkadaşıyla birlikte yaylada dolaştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle bacağını kıran Kaçmaz, bulunduğu zorlu arazi şartları nedeniyle hareket edemeyerek mahsur kaldı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ardından arkadaşının yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri başta olmak üzere Yusufeli Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ancak bölgenin sarp ve engebeli yapısı, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Yaralının bulunduğu noktanın yaklaşık 2,5 saatlik yürüme mesafesinde olması nedeniyle ekipler zaman kaybetmemek adına hava desteği talep etti.