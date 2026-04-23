Artvin’de dağlık alanda kurtarma operasyonu! Yaylada mahsur kalan vatandaş için ekipler seferber oldu
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaylada düşerek bacağını kıran vatandaş için zamanla yarış başladı. Sarp arazi ve ulaşım zorluğu nedeniyle ekipler helikopter desteği istedi. Saatler süren koordineli operasyonun ardından yaralı vatandaş Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterle bulunduğu noktadan alınarak hastaneye ulaştırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Mevlüt Kaçmaz, arkadaşıyla birlikte yaylada dolaştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle bacağını kıran Kaçmaz, bulunduğu zorlu arazi şartları nedeniyle hareket edemeyerek mahsur kaldı.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEFERBER OLDU
Olayın ardından arkadaşının yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri başta olmak üzere Yusufeli Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ancak bölgenin sarp ve engebeli yapısı, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Yaralının bulunduğu noktanın yaklaşık 2,5 saatlik yürüme mesafesinde olması nedeniyle ekipler zaman kaybetmemek adına hava desteği talep etti.
HAVA KUVVETLERİ DEVREYE GİRDİ: NEFES KESEN OPERASYON
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden bir helikopter bölgeye yönlendirildi. Zorlu coğrafyada gerçekleştirilen operasyon adeta nefes kesti. Ekiplerin titiz çalışmasıyla yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu sonucunda yaralı vatandaş ve yanında bulunan arkadaşı güvenli şekilde helikoptere alındı.
ERZURUM'A SEVK EDİLDİ: SAĞLIK DURUMU İYİ
Helikopterle bulunduğu bölgeden alınan Mevlüt Kaçmaz, hızla Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Kaçmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, zorlu doğa koşullarında yürütülen başarılı bir kurtarma operasyonu olarak kayıtlara geçti.