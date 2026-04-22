Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil iki iş yerlerine daldı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki iş yerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil bir market ve kuruyemiş dükkanına çarparak ters döndü FOTOĞRAF: İHA

Edinilen bilgilere göre kaza, Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.E.D. idaresindeki 58 ER 603 plakalı Audi marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan market ve kuruyemiş dükkânına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç yan yatarak devrilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü şans eseri yara almazken, çarpmanın etkisiyle iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.