İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 69 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

4 MİLYON 715 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

1527 ekip, 3 bin 817 personel, 19 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 586 kilo uyuşturucu ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 1018 şüpheliden 478'i tutuklanırken, 133'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"



Açıklamada ayrıca, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Başkanlığımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.