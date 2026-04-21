Güzelleşmek uğruna gittiği merkezde yüzü yandı: "2 yaşındaki oğlum benden korkuyor"

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Saide G. (40), geçtiğimiz cuma günü merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde 'prenses cilt bakımı' yaptırdı. İddiaya göre bakım sonrası yüzünde yanıklar oluşan kadın evine gönderildi. Evine giden Saide G., yüzündeki ağrılara dayanamayarak gece saatlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. 2. DERECE YANIK TEŞHİSİ KONULDU Hastaneye gider gitmez Saide G.'ye, 2. derece yanık teşhisi konuldu. Raporlarla birlikte karakola giden kadın, güzellik merkezinden ve işlemi uygulayan çalışandan şikayetçi oldu. Bu sırada güzellik merkezi, Saide G.'ye ulaşarak, "Doktor raporunu gönderin, avukatımıza soralım 7 bin TL'lik paketinizin ücretini iade edelim" dedi. "DALGA GEÇEREK TELEFONU KAPATTILAR" Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Saide G., "Prenses cilt bakımı yaptırmaya gittim. Bu gittiğim 3. seanstı ancak ilk 2 seansı saymadılar. Her gitmemde hafif hafif yüzüm yanıyordu ama bu şekilde olmuyordu. Cuma günü seanstan çıktım, eve geldim aynaya baktım ve yüzümde büyük büyük yanıklar olmuş. Güzellik merkezinin sahibi bana ulaşsın diye yazışmalarımız var, aradım ama bana 'geçmiş olsun' diyerek dalga geçerek telefonu kapattılar, hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar. Dün karakola gidip şikayetçi olunca güzellik merkezi sahibi öyle bana ulaştı, 'raporları atın, avukatıma danışayım ondan sonra ödemeyi yapayım' diyerek beni geçiştirdi" ifadelerini kullandı.

"LAZERE GİREN BAYANLAR CİLT BAKIMINA DA GİRİYOR"



Kendisine cilt bakımı yapan çalışanın uzman olmadığını da öne süren Saide G., "Normalde orası bir güzellik merkezi, lazer çalışanı giremez, uzmanın girmesi lazım. Ama lazere giren bayanlar cilt bakımına da giriyor. Güzelleşmek uğruna gittim ama bu şekilde yüzüm yanık bir şekilde geri eve döndüm. Ben şu an mağdurum, bu mağduriyetimin maddi ve manevi her şekilde giderilmesini istiyorum" dedi.



"UFAK ÇOCUĞUM BENDEN KORKUYOR"



2 yaşındaki evladının kendisini görünce korktuğunu anlatan kadın, şunları söyledi:



"2 yaşında ufak bir oğlum var, dün beni gördü ve 'öcü' diyerek kaçtı, balkondan düştü. Çocuğum benim yanıma yaklaşmıyor. Ufak çocuğum benden korkuyor, kaçıyor. Güzellik merkezine giden kişiler mutlaka kaliteli bir yere gitsinler, güvenilir bir yere gitsinler. Evde bir de ufak bebekleri varsa sonrasında çok sıkıntı yaşanıyor."