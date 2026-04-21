25 yıl sonra bir ilk! Yarseli Barajı doldu: Vatandaş izlemek için sıraya girdi
Hatay'da Amik Ovası'nın su kaynaklarından olan Yarseli Barajı, 25 yılın ardından aşırı yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve su tahliyesi için baraj kapakları açıldı. En son 2001 yılında baraj kapakları açılan Yarseli Barajı’nda gerçekleşecek su tahliyesini izlemek isteyen meraklı vatandaşların ilgisi havadan görüntülendi.
Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nin sınırlarında yer alan Yarseli Barajı, Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Amik Ovası'na uzun yıllardır su sağlıyor. Bölgenin ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynayan Yarseli Barajı, bu yılki bereketli yağışlarla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
GEÇEN YIL SON 65 YILIN EN KURAK YILINI YAŞAMIŞTI
Geçen yıl son 65 yılın en kurak yılının yaşanmasından dolayı olumsuz etkilenen Yarseli Barajı, bu yılki yağışlarla tam kapasitesini aşarken barajların kapakları 3 santim açılarak su tahliyesine başlandı.
25 YIL SONRA İLK KEZ SU TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ
Geçen yılı kuraklıkla geçiren Yarseli Barajı'nda, 2001 yılının ardından 25 yıl sonra yeniden su tahliyesi gerçekleştirildiği öğrenildi ve uzun yıllar sonra gerçekleşen su tahliyesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarseli Barajı'nın kapakları açılarak suyun tahliye edilmesi ve vatandaşların ilgisi havadan görüntülendi.
"EN SON BARAJ TAHLİYE EDİLDİĞİNDE BEN 2 YAŞINDAYDIM"
Bereketli yağışlarla dolan Yarseli Barajı'nda gerçekleşen su tahliyesini görmek için 3 köyden insanların geldiğini ifade eden Ali İnal, "Bu yıl bol bereketli yağışlar vardı. Geçen yıl kuraklık vardı ama bu yıl yağışlarla barajımız yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Barajımızdaki fazla suyu tahliye ediliyor. Baraj yüzde 100 ulaştığı için sabahtan vatandaşlara tahliye edilecek diye haber verdiler. Köyde de vatandaşlar, baraj patlayacak mı diye tedirgin içindelerdi. Barajımızdaki su tahliye ediliyor ve sorun yok. Herkes burada ve merakla izliyordu. En son baraj tahliye edildiğinde ben 2 yaşındaydım. Şimdi nasip oldu ve bizde izlemeye geldik. Burada 3 köyden insanlar izlemeye geldi" dedi.