Okul saldırıları sonrası provokatif paylaşımlara 25 gözaltı kararı! Okul önlerinde polis nöbeti
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli ve provokatif paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktardı.
Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından, dijital dünyada korku iklimi oluşturmaya çalışan karanlık ellere yönelik büyük bir operasyonun fitili ateşlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, okulları kana bulama tehdidi savuran ve halkı kin ile düşmanlığa sevk eden provokatörler için siber suçlarla mücadele ekipleri "sıcak temas" sağladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, emniyet güçleri ateş hattında provokasyonun izini sürüyor.
PROVOKASYONUN ARDINDAN SİBER TAKİP BAŞLADI
Okul saldırıları sonrası sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapanlar vardı, büyük tepkiler beraberinde gelmişti. O paylaşımları yapanlara yönelik SİBER ekipleri harekete geçti.
SICAK BÖLGEDE GÜVENLİK KUŞAĞI
Operasyonun detaylarını aktarmak üzere Alibeyköy'deki bir okulun önünden yayına bağlanan A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, sahadaki yoğun güvenlik önlemlerini ve halkın tedirgin bekleyişini paylaştı. Kübra Kılıç Tepeci, "Şu anda bir okul önündeyiz. Geçen hafta ne yazık ki çok üzücü iki olay yaşadık, iki ilimizde yaşadık bu olayı. Okulda yaşanmıştı. Bunun ardındansa sosyal medyada paylaşım yapanlar, eylemler düzenleyeceğini söyleyen ve bu içerikte paylaşım yapanlar vardı" şeklinde konuştu. Bölgede adeta kuş uçurtulmadığını belirten muhabir, polis ekiplerinin teyakkuzda olduğunu bildirdi.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE RAPORU TANZİM EDİLDİ
Dijital ortamda yapılan her paylaşımın mercek altına alındığını ifade eden Kübra Kılıç Tepeci, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizdeki okul saldırıları sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından okula saldırı içerikli paylaşım yapan hesaplar hakkında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma raporunu tanzim etti" sözleriyle operasyonun hukuki ve teknik altyapısının tamamlandığını vurguladı.
ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEYEN KARANLIK YAPILAR DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturmanın kapsamına dair çarpıcı rakamlar veren Kübra Kılıç Tepeci, "Raporda adı geçen 11 suça sürüklenen çocuk il dışından, 2 suça sürüklenen çocuk ise İstanbul'da olmak üzere toplam 13 çocuk hakkında işlem yapıldı" ifadelerini kullandı. Küçük yaştaki çocukların bu tür provokatif eylemlere alet edilmesine yönelik operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Sadece çocukların değil, yetişkin şüphelilerin de mercek altında olduğunu kaydeden Kübra Kılıç Tepeci, "9 şüpheli il dışı, 3 şüpheli İstanbul olmak üzere 12 şüpheli hakkında da halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları kapsamında toplam 25 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildiğini belirtmiş olalım" dedi. Bu hamleyle, toplumsal huzuru bozmaya çalışan odaklara karşı büyük bir darbe vurulmuş oldu.
OKUL ÖNLERİNDE POLİS VE VELİ NÖBETİ
Sahadaki atmosferin ciddiyetini aktaran Kübra Kılıç Tepeci, "Bizler Alibeyköy'de bir okuldayız, burada da güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri okul girişinde. Veliler de bugün öğrencileri okula getirdiler ve derse girene kadar da bekliyorlar" sözleriyle ailelerin endişeli ama bir o kadar da emniyet güçlerine güvenen duruşunu tasvir etti.
ÖĞRENCİLERE HUZUR VE DÜZEN EĞİTİMİ VERİLİYOR
Eğitim kurumlarındaki tedbirlerin sadece fiziki güvenlikle sınırlı kalmadığını dile getiren Kübra Kılıç Tepeci, "Şu an okulda yapılan açıklamayı da duyuyoruz. Öğrencilere hem ne yapmaları gerektiği konusunda hem de okulun nasıl daha huzurlu ve düzenli olması gerektiği konusunda bir konuşma yapılıyor. Her okulda bugün gördüğümüz manzara aynı diyebiliriz. Geçen hafta yaşadığımız olayın ardından tedbirlerin iyice artırıldığını belirtelim" şeklinde konuşarak, devletin tüm kademeleriyle okullarda güvenliği sağladığının altını çizdi.