İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, okulları kana bulama tehdidi savuran ve halkı kin ile düşmanlığa sevk eden provokatörler için siber suçlarla mücadele ekipleri "sıcak temas" sağladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, emniyet güçleri ateş hattında provokasyonun izini sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından, dijital dünyada korku iklimi oluşturmaya çalışan karanlık ellere yönelik büyük bir operasyonun fitili ateşlendi.

SICAK BÖLGEDE GÜVENLİK KUŞAĞI Operasyonun detaylarını aktarmak üzere Alibeyköy'deki bir okulun önünden yayına bağlanan A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, sahadaki yoğun güvenlik önlemlerini ve halkın tedirgin bekleyişini paylaştı. Kübra Kılıç Tepeci, "Şu anda bir okul önündeyiz. Geçen hafta ne yazık ki çok üzücü iki olay yaşadık, iki ilimizde yaşadık bu olayı. Okulda yaşanmıştı. Bunun ardındansa sosyal medyada paylaşım yapanlar, eylemler düzenleyeceğini söyleyen ve bu içerikte paylaşım yapanlar vardı" şeklinde konuştu. Bölgede adeta kuş uçurtulmadığını belirten muhabir, polis ekiplerinin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE RAPORU TANZİM EDİLDİ

Dijital ortamda yapılan her paylaşımın mercek altına alındığını ifade eden Kübra Kılıç Tepeci, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizdeki okul saldırıları sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından okula saldırı içerikli paylaşım yapan hesaplar hakkında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma raporunu tanzim etti" sözleriyle operasyonun hukuki ve teknik altyapısının tamamlandığını vurguladı.



ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEYEN KARANLIK YAPILAR DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmanın kapsamına dair çarpıcı rakamlar veren Kübra Kılıç Tepeci, "Raporda adı geçen 11 suça sürüklenen çocuk il dışından, 2 suça sürüklenen çocuk ise İstanbul'da olmak üzere toplam 13 çocuk hakkında işlem yapıldı" ifadelerini kullandı. Küçük yaştaki çocukların bu tür provokatif eylemlere alet edilmesine yönelik operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.



25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Sadece çocukların değil, yetişkin şüphelilerin de mercek altında olduğunu kaydeden Kübra Kılıç Tepeci, "9 şüpheli il dışı, 3 şüpheli İstanbul olmak üzere 12 şüpheli hakkında da halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçları kapsamında toplam 25 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildiğini belirtmiş olalım" dedi. Bu hamleyle, toplumsal huzuru bozmaya çalışan odaklara karşı büyük bir darbe vurulmuş oldu.