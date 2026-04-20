Mavi Vatan'da "Kurtaran-2026" tatbikatı nefes kesti

Muğla’nın Marmaris açıklarında, Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde ve NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) planlamasıyla gerçekleştirilen Kurtaran 2026 Tatbikatı’nda, Mavi Vatan’da nefes kesen anlar yaşandı. Senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini kaybeden bir denizaltıya yönelik başlatılan kurtarma operasyonunda yerli ve milli imkanlar seferber edilirken, TCG Alemdar gemisinden yürütülen çalışmalarda zamana karşı yoğun bir mücadele verildi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

Muğla'nın Marmaris açıklarında, Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde ve NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) planlamasıyla gerçekleştirilen Kurtaran 2026 Tatbikatı, Mavi Vatan'da adeta nefesleri kesti. MAVİ VATAN'DA "KURTARAN-2026" TATBİKATI Senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitiren bir denizaltıya yönelik başlatılan dev kurtarma operasyonunda, yerli ve milli imkanlar seferber edilirken, dünyanın dört bir yanından gelen gözlemciler Türk askerinin profesyonelliğine tanıklık etti. TCG Alemdar gemisinden yönetilen ve adeta bir ateş hattını andıran tatbikatta, denizaltındaki personele ulaşmak için zamana karşı amansız bir yarış verildi.

SICAK BÖLGEDE NEFES KESEN BAŞLANGIÇ

Akdeniz'in derin sularında yankılanan operasyon sinyaliyle birlikte düğmeye basıldı. A Haber muhabiri Tayfun Er, "Kurtaran 2026 Tatbikatı 15 Nisan'da başladı ve 21 Nisan'a kadar devam edecek. Türk Deniz Kuvvetleri koordinesinde gerçekleşen bu dev organizasyonun bugün seçkin gözlemci günündeyiz ve faaliyetler denizin hem üstünde hem de altında tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı. Tatbikatın merkezinde, suyun metrelerce altında mahsur kalan bir denizaltı ve oradaki kahraman personelin tahliyesi yer alıyor.

GÖKYÜZÜNDEN DENİZİN DERİNLİKLERİNE: PARAŞÜTLÜ ARAMA KURTARMA TİMİ

Operasyonun en çarpıcı anlarından biri, Hava Kuvvetleri'ne bağlı nakliye uçağının bölgeye ulaşmasıyla yaşandı. Gökyüzünde süzülen paraşütçüler, adeta birer kurtarıcı melek gibi denize iniş yaptı. Tayfun Er, "Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaktan paraşüt arama kurtarma timi, toplam 4 uzman paraşütçü atıldı. Aşağıda dumanın olduğu bölgede, denizaltıdan çıkarılan kazazedeler var. Paraşütçüler bu kazazedelere anında müdahale edecek ve ardından bölgeden transferlerini gerçekleştirecek" şeklinde konuştu. Deniz yüzeyindeki portakal renkli can sallarına ulaşan timlerin sergilediği hız ve koordinasyon, operasyonun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ZAMANA KARŞI YARIŞ: DENİZALTINA CAN DAMARI

Sadece suyun üstünde değil, denizin derinliklerinde de büyük bir mücadele hakim. Senaryo gereği 100-150 metre derinlikte mahsur kalan denizaltı için kritik hamleler peş peşe geldi. Tayfun Er, "Satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kapsamlı bir operasyon yürütülüyor. Önce yer tespiti yapıldı, ardından personelin hayatta kalabilmesi için dışarıdan havalandırma desteği sağlandı. Acil yaşam destek paketleri aşağıya, derinliklere ulaştırıldı" sözleriyle teknik detayları aktardı. Kazazedelerin triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için her türlü senaryonun en ince ayrıntısına kadar işlendiği vurgulandı.

YERLİ VE MİLLİ GURUR: TCG ALEMDAR

Operasyonun amiral gemisi konumunda olan TCG Alemdar, sahip olduğu teknolojik donanımla göz kamaştırdı. Dünyanın sayılı gemilerinden biri olan TCG Alemdar'ın kabiliyetlerine değinen Tayfun Er, "Şu an bulunduğumuz TCG Alemdar, dünyadaki sayılı gemilerden, hatta bu alandaki en önemli gemilerden biri. Yerli ve milli gemimiz, denizaltı kurtarma operasyonlarında son derece başarılı. Geminin arka tarafı tamamen profesyonel kurtarma ekipmanlarıyla donatılmış durumda" dedi. Gemi üzerinde bulunan helikopter platformu ve gelişmiş komuta merkezi, operasyonun sıfır hatayla yürütülmesini sağlıyor.

DERİNLİKLERİN GÖZÜ: ROV CİHAZI DEVREDE

Denizaltının yerini belirlemek ve hasar tespitini yapmak için teknoloji sonuna kadar kullanılıyor. Uzaktan kumandalı su altı araçlarının önemine dikkat çeken Tayfun Er, "Geminin arka kısmındaki sarı kafes, bir ROV cihazı. Senaryo gereği bu cihaz denizaltının yerini tam olarak tespit etmek maksadıyla denize indirilecek. Uzaktan kumanda ile yönetilen bu araçlar, kurtarma operasyonunun adeta gözü kulağı oluyor" ifadelerini kullandı.