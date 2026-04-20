Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaatta göçük!
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaat duvarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Stadyumu'nun bulunduğu yerin hemen yan tarafındaki inşaat şantiye alanında istinat duvarı çöktü. İşçilerin kaldığı konteyner, istinat duvarının çökmesi sonucu devrildi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.