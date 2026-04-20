Bakanlık duyurdu: Kapıkule'de 33 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince 19 Nisan'da Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tır ve çekici risk kriterleri çerçevesinde kontrole tabi tutuldu. Yapılan detaylı aramada faturasız, belgesiz, gümrüğe beyan edilmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz eden 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin adet sigara filtresi, 84 adet oto parça, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü, 2 bin 520 adet ilaç cinsi eşya olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen söz konusu eşyaların gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin lira olduğu tespit edildi.



OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.