22-23 Nisan'da nereler açık olacak, ulaşım ücretsiz mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil takvimiyle ilgili sorular gündemdeki yerini aldı. Özellikle 22 Nisan’ın yarım gün olup olmadığı ve resmi tatil kapsamına girip girmediği merak ediliyor. İşte 2026 yılına ilişkin net bilgiler…

Türkiye, Cumhuriyet tarihimizin en anlamlı dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlanıyor. TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü kutlayacağımız 2026 yılında, kutlama programları kadar resmi tatil takvimi de vatandaşların odağında.

İşte milyonlarca öğrenciyi, veliyi ve çalışanı yakından ilgilendiren 2026 resmi tatil ayrıntıları...

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 22 Nisan günü ne resmi tatil ne de yarım gün tatil statüsünde yer alıyor. Bu nedenle 22 Nisan'da okullar, kamu kurumları ve özel sektör normal çalışma düzenine devam edecek.

Yarım gün tatil uygulaması yalnızca belirli bayramların arife günleri için geçerli. 23 Nisan ise tek günlük resmi bayram olduğu için öncesinde yarım gün tatil uygulanmıyor.

23 NİSAN 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı takvimine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Perşembe gününe denk geliyor. Bu özel gün, Türkiye genelinde tam gün resmi tatil olarak kutlanacak.

23 NİSAN'DA OKULLAR VE KURUMLAR AÇIK MI?

Resmi tatil kapsamında 23 Nisan'da birçok kurum hizmet vermeyecek:

Okullar: İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verilecek.

Kamu kurumları: Valilikler, belediyeler, noterler ve muhtarlıklar kapalı olacak.

Valilikler, belediyeler, noterler ve muhtarlıklar kapalı olacak. Bankalar ve borsa: Gün boyunca işlem yapılmayacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

2026 yılı için alınan karar doğrultusunda 23 Nisan'da bazı toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Resmi düzenlemeye göre gün boyunca şu hatlardan ücretsiz yararlanılabilecek:

Marmaray

Başkentray

İZBAN

Sirkeci–Kazlıçeşme hattı

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı metro hattı

Bunlara ek olarak belediyelere bağlı otobüs, metro ve tramvayların da ücretsiz olması bekleniyor.

23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümüne denk gelen 23 Nisan, sadece bir ulusal egemenlik simgesi değil, aynı zamanda çocuklara armağan edilen dünyadaki tek bayram olma özelliğini taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kısacası; 22 Nisan'da normal mesai devam ederken, 23 Nisan'da Türkiye genelinde tam gün resmi tatil uygulanacak.