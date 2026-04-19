İstanbul'daki çöp ev için mahkemeden şaşırtan karar

İstanbul Avcılar’da 8 daireli binada 2 daireyi çöp eve çeviren kadının evinden 5 saatte 3 kamyon çöp çıkarıldı. Mahalleyi saran koku şikayetleri sonrası ekipler harekete geçti. Tahliye sürerken mahkemenin son anda verdiği kararla işlem geçici olarak durduruldu.

İstanbul Avcılar'da 4 katlı 8 daireli binada 4 dairesinde kendi ve çocukları yaşayan Yıldız Yetgin hakkında, 2 daireyi çöp eve döndürdüğüne yönelik şikayet yapıldı. Çevredekilerin yoğun koku geldiğini belirttiği dairelerle ilgili İlçe Sağlık Kurulu'na bilgi verildi. Savcılığın kararıyla çöplerin tahliye edilmesi için dairelere polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Dairelerden birinden 5 saatte 3 kamyon çöp çıkarıldı. Tahliye işlemi sürerken, Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan 4 katlı binada, 8 daireden 4'ünde ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Yetgin, komşuları tarafından 2 daireyi 'çöp eve' dönüştürdüğü gerekçesiyle şikayet edildi. Komşuların evlerden yoğun koku geldiğini belirterek savcılığa başvurması üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi ile polis ekipleri binaya gitti. 5 SAATTE 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI İtfaiye ekiplerinin desteğiyle 2 dairede inceleme yapan ekipler, yoğun koku gelen bir dairede çöp, karton, kumaş parçası ve çöpten toplanan çeşitli eşyalarla karşılaştı. Avcılar Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, polis gözetiminde yaptıkları 5 saatlik çalışmada 3 kamyon çöp çıkardı.